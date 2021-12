Kimi Räikkönen naurahtaa kuulemilleen väitteille: "20 vuotta olisi aika pitkä aika"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Räikkönen istahti Abu Dhabin aavikolle Formulasirkuksen jututettavaksi. Viimeiseen kisaansa lähtevän suomalaiskuskin koko haastattelu on nähtävissä MTV3-kanavalla ja mtv-palvelussa torstaina kello 22.35.

Täysin jäljittelemättömänä persoonana koko vuonna 2001 alkaneen F1-uransa sarjassa ollut Räikkönen kertoo, ettei ole koskaan pannut painoa oman julkisuuskuvansa luomiselle, vaikka moni on pyrkinyt siihen vaikuttamaankin.

– On varmasti monikin yrittänyt vuosien varrella, mutta kyllähän jossain on ollut, että minulla on joku hirveä suunnitelma ollut, että jotain julkisuuskuvaa…