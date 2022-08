Kimi Räikkönen hurmasi Yhdysvalloissa – suomalaistähden poikkeava käytös kiinnitti huomion

Räikkösen paluu huomioitiin laajalti moottoriurheilupiireissä. The Athletic -toimittaja Jeff Gluckin mukaan Watkins Glenissa nähtiin huomattavasti rennompi ja iloisempi Räikkönen kuin aikoinaan F1-varikoilla.

– Ei ollut yllätys, että Räikkönen löysi vauhdin Nascar Cupissa. Mikä ei ollut odotettua? Jäämiehen lämpö. Hänen jäisestä olemuksestaan ei ollut tietoakaan hänen USA-matkansa aikana. Tämä ei ollut se Räikkönen, joka on pyörinyt haastattelukoosteissa tai joka on huutanut F1-tiimilleen radiossa, Gluck kirjoittaa The Athleticin sivuilla.