Kim Kardashian esittelee upeaa seesteistä kotiaan ja autokokoelmaansa – yksi menopeli ylitse muiden: "Tämä on kultani"

Hiljattain eronnut Kim Kardashian esittelee tyylikästä Los Angelesissa sijaitsevaa kotiaan Voguen videolla. Kardashian kertoo nauttivansa harmoniasta ja seesteisyydestä kodissaan, sillä muu elämä on niin värikästä ja kaoottista. Videolla beigen värisessä keittiössä tepasteleva tähti sanoo lastenhuoneiden olevan kuitenkin värikkäitä.

– Yksi on pinkki, toinen violetti, yksi on sininen ja yhdessä on dinosauruksia. Jokainen lapsi saa päättää oman makunsa mukaan huoneensa, mutta päätalossa nautin rauhasta. Yllättäen neljä lasta ei ole tuhonnut kermaista taloa, nainen kuvailee.

Kardashian esittelee hänelle tärkeitä asioita talossa. Ylpeä äiti näyttää tyttärensä North Westin maalauksia.

– Se on ollut hänen mieletön harrastuksensa.

Kardashian on tehnyt jokaisesta lapsestaan kauniin leikekirjan. Hän on myös säilyttänyt heistä paljon asioista. Tähti kertoo mistä tavaroiden hamstrausperinne on tullut. Kardashianin äiti Kris Jenner on säilyttänyt paljon tavaraa tyttärensä lapsuudesta.

Hän esittelee isoa matkalaukkua, jonne on säilötty hänen jokainen onnittelukortti ja tärkeä esine, jonka hän on itse saanut siihen asti, kun hän on täyttänyt 10 vuotta.

Kardashian saattelee videolla katsojat ulos, jossa hän esittelee koripallokentän ja perheen ulkotiloja.

– Tämän pohja on sienimäistä. Halusin kaikkien välineiden olevan mustia. Halusin niiden sopivan yhteen taloni kanssa, tähti kertoo koripallokentästään.

Perhe myös kasvattaa omat vihanneksensa.

– Kasvatamme omat hedelmät ja vihannekset. Keräämme ne ja syömme ne.

Lopuksi tähti vie katsojat ihastelemaan hänen autokokoelmaansa. Kaikki autot ovat samanvärisiä.

– Haluan niiden sekoittuvan yhteen. Talo on harmaa, joten haluan niiden sopivan yhteen talon kanssa.

Lamborghini, Rolls Royce ja Maybach -merkkiset menopelit ovat tähdelle rakkaita.