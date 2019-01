Kim Jong-un piti mielenkiinnolla odotetun uudenvuoden puheensa – sisälsi varoituksen sanan Yhdysvalloille

Maailmalla Kimin uudenvuoden puhe on herättänyt mielenkiintoa, sillä päättynyt vuosi on ollut Pohjois-Korealle poikkeuksellinen. Välit arkkiviholliseen Yhdysvaltoihin lämpenivät, ja kesäkuussa Singaporessa Kim tapasi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin.

Kuka ottaa ensimmäisen askeleen?

Neuvotteluja on jumittanut se, että Pohjois-Korea ja Yhdysvallat odottavat kumpikin toisen ottavan ensimmäisen askeleen. Kim on pitkin syksyä vaatinut, että Yhdysvaltojen on ensin luovuttava Pohjois-Korean vastaisista pakotteista. Yhdysvallat puolestaan odottaa, että Pohjois-Korea osoittaa ensin olevansa tosissaan ydinaseriisunnassa.