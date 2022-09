Kiistelty potilasturvallisuuslaki etenee eduskunnassa loppusuoralle – ratkaiseva muutos: yksittäiselle hoitajalle ei uhkasakkoa

– Siitä tällä hetkellä lähdetään, että yhteinen sopu on rakennettu ja sen takana pystytään seisomaan. On toki selvää, että kaikki edustajat eivät ole vielä tähän ehtineet tutustua, joten voin vastata vain omasta puolestani. Nyt on tehty sen verran muutoksia, että kyllä pitäisi kelvata, kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) muotoili tiedotustilaisuudessa.