Kiinassa Xi'anin kaupungin 13 miljoonaa asukasta määrättiin pysymään kotona koronan vuoksi

Xi'anissa raportoitiin keskiviikkona 52 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu yhteensä 143.

Omikronin osuus tartunnoista kasvaa Ranskassa

Veranin mukaan Ranskassa uusista tartunnoista 20 prosenttia on omikrontapauksia, mutta Pariisin alueella jopa 75 prosenttia. Odotettavissa on, että enemmistö uusista tartunnoista on omikronin aiheuttamia joulun ja uudenvuoden välillä.