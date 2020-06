Kiinassa miljoonien poikamiesten on vaikea löytää vaimoa – professori ehdottaa nuoria naisia ottamaan itselleen useita miehiä: "Hän haluaa laillistaa seksiorjat"

Kiinan yhden lapsen politiikan tulokset eivät ole salaisuus. Kiinassa väestö vanhenee, ja alkaa noin vuosikymmenen päästä myös kutistua. Politiikan yksi seuraus on, että maassa on miljoonia miehiä, joille ei ole puolisoa. Taloustieteen professori Yew-Kwang Ngllä on mielestään osaratkaisu, joka on jo herättänyt suuttumusta ainakin naisissa.