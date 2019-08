Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa myös maamme talouteen – "Tämä kaikki on näkynyt myös Suomessa"

– Maailmankaupan kasvu on pysähtynyt, teollinen suhdanne on selvästi heikentynyt ja luottamus on heikentynyt. Tämä kaikki on näkynyt myös Suomessa. Etenkin teollisuus on kärsinyt ja kasvu on hidastunut prosentin ja puolentoista väliin koko taloudessa, OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo.