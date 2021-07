Kiina rakentaa yli sataa ohjussiiloa erämaahan, sanovat tutkijat: "Uskomatonta"

Kiina jää jälkeen Yhdysvalloista ja Venäjästä

Kiinalla on arvioitu olevan noin 300 ydinasetta, joka on selvästi vähemmän kuin Yhdysvalloilla ja Venäjällä, joilla niitä yhteensä yli 12 000. Käyttövalmiita ydinkärkiä mailla on yhteensä kolmisen tuhatta. Kiina on satsannut voimakkaasti armeijaansa viime vuosina ja esimerkiksi hankkinut ydinsukellusveneitä.