Kiina lyttäsi Zelenskyin: "Vastuutonta"

Zelenskyin mukaan Kiina on tietoinen Venäjän joukoissa Ukrainassa taistelevista kansalaisistaan.

Kiina kritisoi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kommentteja, joiden mukaan Kiina tietää, että sen kansalaisia on rekrytoitu taistelemaan Venäjän joukoissa.

Zelenskyi kertoi keskiviikkona Ukrainan ottaneen kiinni kaksi Venäjän joukoissa taistellutta kiinalaista. Presidentin mukaan Ukrainalla on hallussaan yli 150:n maassa taistelevan kiinalaisen henkilötiedot.

Zelenskyi sanoi uskovansa, että kiinalaisia on vielä paljon enemmän. Hänen mukaansa Venäjä rekrytoi kiinalaisia pidentääkseen sotaa.

– He vetävät muita maita mukaan sotaan. Uskon, että he ovat nyt vetämässä Kiinaa mukaan tähän sotaan, Zelenskyi sanoi keskiviikkoiltana.

Kiinan ulkoministeriön tiedottajalta Lin Jianilta kysyttiin Zelenskyin kommenteista torstaina.

– Neuvomme osapuolia tunnistamaan Kiinan roolin oikein ja selväjärkisesti ja pidättäytymään vastuuttomista lausunnoista, Lin sanoi.

Jo keskiviikkona Kiina oli sanonut täysin perusteettomiksi väitteitä, että Venäjän joukoissa taistelisi runsaasti kiinalaisia. Linin mukaan Kiina on aina vaatinut kansalaisiaan pysymään poissa aseellisista konflikteista. Hän korosti Kiinan edistävän rauhanomaista ratkaisua Ukrainan sotaan.

– Kiina ei ole Ukrainan kriisin luoja tai osapuoli. Tuemme vahvasti ja edistämme aktiivisesti rauhanomaista ratkaisua.

Venäjä kieltäytyi keskiviikkona kommentoimasta kysymystä kiinalaistaistelijoista.

Kiina on ollut virallisesti puolueeton Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, mutta se on Venäjän läheinen kumppani ja on tiivistänyt talousyhteistyötä Venäjän kanssa.