Ukraina kutsui Kiinan suurlähettilään puhutteluun – syynä Venäjän joukoissa taistelevat kiinalaiset

Ukrainan ulkoministeriö on kutsunut Kiinan suurlähettilään puhutteluun Venäjän joukoissa taistelevien kiinalaissotilaiden takia.

Ulkoministeriö kertoi tiistaina lausunnossaan, että se haluaa ilmaista vakavan huolensa kiinalaisista taistelemassa Ukrainaa vastaan, mikä on ristiriidassa Ukrainan ja Kiinan välisen kumppanuuden kanssa. Lisäksi ministeriö mainitsee kiinalaisten yritysten osallistumisen sotateollisuuden tuotantoon Venäjällä.

Ministeriön mukaan sillä on todisteita väitteiden tueksi, ja se on välittänyt ne eteenpäin Kiinalle. Se vaatii Kiinaa ryhtymään toimiin lopettaakseen Venäjän tukemisen sen hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut, että ainakin 155 kiinalaista on taistellut Venäjän joukoissa. Heistä kaksi on otettu sotavangeiksi. Myöhemmin Zelenskyi väitti, että Venäjän armeijan riveissä taistelee useita satoja kiinalaisia.

Zelenskyin mukaan hänellä on tietoa myös siitä, että Kiina on toimittanut aseita Venäjälle. Kiina on kiistänyt väitteen.

Aiemmin Kiina varoitti, ettei Ukrainassa sotavangeiksi jääneiden kiinalaistaistelijoiden kohdalla tule sortua manipulointiin ja julkisuuskohuun.

Kiina on esiintynyt puolueettomana toimijana Ukrainan sodassa, mutta sen läheiset poliittiset ja taloudelliset suhteet Venäjään ovat käytännössä tehneet siitä Venäjän liittolaisen. Kiina ei myöskään ole koskaan tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.