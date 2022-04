Keuhkosyöpää sairastavan espoolaisen Heidin kiireellinen leikkaus peruttiin: "Rukoilen, että lakko loppuisi"

Leikkaus on keuhkosyöpää sairastavalle Heidi Kivimäelle ainoa vaihtoehto, sillä kaikki muut tässä vaiheessa mahdolliset hoitokeinot kasvaimen kasvamisen ehkäisemiseksi on käytetty. Syksyllä 2021 todettu kasvain on kuitenkin saatu pienenemään säde- ja sytostaattihoidoilla leikkauskelpoiseksi.