Ketsuppipullo rävähti auki! Suomalaistähti takoi neljä maalia Leijonien kultavahdin selän taakse

– Olen pari kertaa tehnyt hattutempun, mutta tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun teen neljä maalia. Fiilis on aina hyvä, oli kyseessä ensimmäinen tai neljäs maali. On aina kiva tehdä maali. Tärkeintä oli, että onnistuimme voittamaan ja saamaan tärkeät pisteet, Ruotsalainen summaa MySportsin haastattelussa.

Kloten on tahmean alun jälkeen löytänyt vahvan vireen Sveitsin liigassa. Peli on kulkenut mallikkaasti varsinkin kotijäällä, sillä Kloten on voittanut kotikentällään nyt seitsemän ottelua peräkkäin.