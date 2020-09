Keskustan eduskuntaryhmä kierrättää valiokuntapaikkoja – Kulmunille raivataan tilaa

Puoluejohtajan paikan hävinnyt Katri Kulmuni on istunut suuressa valiokunnassa. Nyt Kulmunia on soviteltu valtiovarain- ja ulkoasiainvaliokuntiin. Viikonloppuna puolueen varapuheenjohtajaksi noussut Markus Lohi sanoi jo Ylelle, että hän on luopumassa paikastaan valtiovarainvaliokunnassa. Lohi olisi näin keskittymässä työlään sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtamiseen.