Keskusrikospoliisin TikTok-video aiheutti arvosteluryöpyn – Sexpon toiminnajohtaja kritisoi videon näkökulmittamista: "Se on aika selvä viesti"

Keskusrikospoliisin muutama viikko sitten julkaisemaa TikTok-videota on kritisoitu ankarasti. Videolla demonstroidaan piirroksen avulla, kuinka alastonkuvat voivat levitä netissä hallitsemattomasti.

– Siinä laitetaan kaikki vastuu tilanteesta tälle kuvan ottajalle tai lähettäjälle. Se on aika selvä viesti. Poliisilta ehkä toivoisi ja odottaisi, että tarkasteltaisiin sitä rikosta, mikä tapahtuu kuvan luvattomassa levittämisessä, Paalanen toteaa.

Paalasen mukaan poliisin julkaisemassa videossa on hyvääkin, mutta lopputuloksen paketoiminen olisi pitänyt toteuttaa toisella tavalla.

Omaa seksuaalisuuttaan voi ilmaista myös digialustoilla

Paalasen mukaan keskeisintä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta on, ettei kuvan ottajaa lähdettäisi tuomitsemaan tai häpäisemään. Hänen mukaansa nykyaikana seksuaalisuus esiintyy yhtä lailla kuvallisessa maailmassa kuin missä tahansa muuallakin.

– Se on osa digitaalista seksuaalikulttuuria. AlastonSuomi-palvelussa on yli miljoona kuvaa ja satatuhatta käyttäjää, tämä on seksuaalikulttuurin arkea, hän toteaa.