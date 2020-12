Keski-Afrikan tasavalta sanoo Venäjän ja Ruandan lähettäneen joukkojaan maahan vallankaappausyrityksen jälkeen – Venäjä kiistää

– Venäjä on lähettänyt useita satoja sotilaita ja raskaita aseita kahdenvälisen sopimuksen mukaan. Ruanda on myös lähettänyt useita satoja sotilaita, jotka ovat asemissa ja aloittaneet taistelut, Keski-Afrikan hallituksen tiedottaja Ange Maxime Kazagui sanoi.

Ruanda vahvistaa lähettäneensä joukkoja, Venäjä kiistää

Ruanda on vahvistanut, että sen sotilaita on maassa, mutta ei antanut tarkempia tietoja lukumäärästä. Tilanteen tekee kimurantiksi se, että Keski-Afrikassa olevista 11 500:sta YK:n rauhanturvaajasta valtaosa on ruandalaisia.