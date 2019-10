Kelpaako viime hetkien salainen sopimus EU:lle? Pääministeri Boris Johnson julkistaa Britannian uuden brexit-ehdotuksensa tänään

Pääministeri Johnsonin viime hetken ponnisteluja EU-erosopimuksen saamiseksi on vauhdittanut Johnsonin tekemä salainen sopimus hallituskumppaninsa, Pohjois-Irlannin demokraattisen unionistipuolueen (DUP) kanssa. Salaisesta sopimuksesta on uutisoinut muun muassa brittilehti The Guardian.