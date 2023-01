Kehuja kerännyt suomalaisvahti passitettiin AHL:ään

– Nämä ovat hyviä ongelmia. Meillä on kolme maalivahtia, joihin luotamme. Pidämme suuresti "UPL:n" otteista tällä hetkellä ja siitä, miten hän on kehittynyt, Adams summaa Buffalon sivuilla .

Adams korostaa, että Luukkoselle on luvassa lisää NHL-minuutteja jatkossakin.

– Hän on pelannut kovilla areenoilla kovia joukkueita vastaan. Hän on näyttänyt rauhallisuutensa, ja joukkue pelaa hänen edessään itsevarmasti. Se on hienoa, Adams sanoo.