Ranskan presidentti on naimisissa entisen opettajansa kanssa – suhde alkoi Macronin ollessa vielä teini

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja hänen vaimonsa Brigitten rakkaustarina on kuin elokuvista.

Artikkelin on uudelleenjulkaisu vuodelta 2018. Emmanuel Macronin suhde vaimoonsa nousi uudelleen kiinnostuksen kohteeksi, kun Brigitte Macronin kuvattiin tönäisevän miestään kasvoihin valtiovierailulla Vietnamissa.

Ranskan presidentin virkaan vuonna 2017 astunut Emmanuel Macron nauttii maailmanlaajuista suosiota. Samaistuttava mies nähtiin muun muassa tuulettamassa villisti Ranskan voittamaa jalkapallon maailmanmestaruutta heinäkuussa ja seisomassa ottelun jälkeen kaatosateessa ilman huolen häivää.

Suhdeskandaalit ovat vahva osa Ranskan presidenttien lähihistoriaa. Maan edellinen presidentti Francois Hollande jäi kiinni suhteestaan itseään puolet nuorempaan näyttelijään Julie Gayetiin. Häntä edeltänyt Nicholas Sarkozy jätti kesken presidenttikautensa sen aikaisen vaimonsa ollakseen laulaja-malli Carla Brunin kanssa.

Macronin suhde herätti myös keskustelua viime vuoden presidentinvaalien aikaan. 40-vuotias Macron on naimisissa 65-vuotiaan Brigitte Trogneuxin kanssa. Kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa Macronin ollessa vain 15-vuotias. Birgitte toimi Amiensin kaupungissa sijaitsevan La Providence -koulun latinan, ranskan ja draaman opettajana, Macronin ja Brigitten tiet kohtasivat opettajan ohjatessa näytelmää, jonka pääosaa Macron esitti.

ullstein bild - Sven Simon / / All Over Press

Brigitte Trogneux on tällä hetkellä Ranskan ensimmäinen nainen.

15-vuotias Macron pyysi Brigitteltä, että kaksikko voisi työstää Eduardo De Filippon The Art of Comedy nimiseen näytelmään uusia kohtauksia. Näin kaksikko alkoi tavata joka perjantai ja Macron hurmasi Brigitten.

– Askel askeleelta hän voitti minut puolelleen älykkyytensä avulla. En ole vieläkään selvittänyt kaikkia hänen syvyyksiään, Birgitte on myöntänyt.

– Tunsin itseni lankeavan. Hän myös.

Kaksikon syttymäisillään ollut suhde ei kuitenkaan missään vaiheessa ylittänyt Ranskan opettajien ja oppilaiden välisille suhteille asetettua lakia. Maan suojaikäraja on 15 vuotta, oppilaiden ja opettajien suhteille ikäraja on hieman korkeampi: 18 vuotta.

Vuosikymmenien suuruinen ikäero ei ole nykymaailmaa johtavilla presidenteillä täysin vieras asia. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja tämän vaimon Melania Trumpin välinen ikäero on vain vuoden Macronin ja Brigitten vastaavaa vähemmän.



Macronin ollessa 16-vuotias, tuleva pariskunta jakoi poskisuudelman, joka ranskalaisjournalisti Anne Fuldan kirjoittaman Macronia käsittelevän kirjan mukaan toimi viimeisenä kipinänä parisuhteelle. Brigitte oli tähän aikaan vielä naimisissa ranskalaisen pankkiirin kanssa, jonka hän oli nainut ollessaan 20-vuotias. Brigitten tytär kävi samaa äitinsä opettamaa teatterikurssia Macronin kanssa, hän on saman ikäinen kuin nykyinen isäpuolensa.



Tasavallan presidentti Sauli Niinistö jutustelee Macronin ja Brigitten kanssa heinäkuun NATO-kokouksessa. Brigitten vierellä astelee Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja tämän vaimo Melania.

/All Over Press

Brigitte ja Macron seuraamassa jalkapallon MM-finaalia vierellään FIFA:n presidentti Gianni Infantino ja Kroatian presidentti Kolinda Grabar-Kitarović.

Teini-ikäisen Macronin suhde yli kaksi kertaa häntä vanhempaan opettajaan ei sopinut hyvin tulevan presidentin vanhemmille. Fuldan kirjan mukaan Macronin vanhemmat järjestivät Brigitten kanssa tapaamisen koskien tämän suhdetta heidän poikaansa, saaden hänet kyyneliin. Tapaamisesta huolimatta Brigitte ei halunnut perääntyä.

Kun yritys jäädyttää kaksikon suhde ei onnistunut, Macronin vanhemmat päättivät lähettää hänet Lycée Henri-IV -kouluun Pariisissa. Kyseessä on yksi maan kärkikouluja ja se sijaitsee 145 kilometrin päässä Amiensin kaupungista, jossa Brigitte ja Macronin vanha koulu sijaitsivat.

Tämä ei kuitenkaan nuorta miestä estänyt, sillä Macron teki Pariisissa opiskellessaan usein matkoja takaisin kotikaupunkiinsa tapaamaan entistä opettajaansa. Lopulta vuonna 2006 Brigitte haki avioeroa vuosikymmeniä kestäneestä avioliitostaan ranskalaispankkiirin kanssa.

18 kuukautta avioeron jälkeen 54-vuotias Brigitte Trougneux ja 29-vuotias Emmanuel Macron menivät naimisiin.

Brigitte ei ollut mikään perinteinen presidenttiehdokkaan vaimo, joka vain seisoo miehensä taustalla, vaan Macron on aina tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä politiikan saralla. Brigitte ja tämän lapset työskentelivät Macronin viimevuotisen kampanjan parissa, entinen opettaja lopetti työnsä vuonna 2015 ollakseen miehensä tukena kokoaikaisesti.

Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Aviopari jakoi hellän suudelman Macronin voitettua Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen.

Vahvasta avioliitosta huolimatta Macron ei ole säästynyt suhdekohuilta. Presidentinvaalien kampanjan aikaan huhuttiin virheellisesti, että Macronilla olisi homosuhde ranskalaisen radiopomon Mathieu Galletin kanssa. Tuleva presidentti kumosi huhut paljastaen samalla, kuinka läheisiä hän ja hänen vaimonsa todella olivat.

– Huhut ovat epämukavia Brigittelle, joka pohtii, miten tämä olisi fyysisesti mahdollista. Hän jakaa elämän kanssani aamusta iltaan. En pysty jakamaan itseäni kahtia. Jos minun kerrotaan olevan Mathieu Galletin kanssa illallisella kaupungilla, niin kyseessä on hologrammini, joka on karannut! Se en ole minä! Macron vitsaili kampanjapuheessaan.

Viime vuonna kaksikon yhteistyö lopulta keräsi viimeiset hedelmänsä. Vuoden 2007 lokakuussa naimisiin mennyt Macron juhli voittoaan Ranskan presidentin vaaleissa lähes tasan kymmenen vuotta häidensä jälkeen, vierellään 64-vuotias vaimonsa Brigitte.

Lähde: The Independent, The Independent