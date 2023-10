Kazakstanissa uusi paha kaivosturma, yli 20 kuollut – presidentti ilmoitti "yhteistyön päättymisestä" kaivosyhtiön kanssa

Kazakstanissa ainakin 21 ihmistä on saanut surmansa kaivospalossa maan keskiosassa, kertovat viranomaiset. Kaivoksessa oli palon syttyessä yli 250 kaivosmiestä, joista yli 200 saatiin tuotua ylös.



Tulipalo syttyi teräsjätti ArcelorMittalin omistamassa Kostenkon kaivoksessa lähellä Karagandan kaupunkia.



Kyseessä oli jo toinen kaivosonnettomuus ArcelorMittalin kaivoksissa Kazakstanissa kahden kuukauden sisällä. Edellisessä onnettomuudessa elokuussa kuoli viisi kaivosmiestä.



Viranomaiset ovat toistuvasti syyttäneet yhtiötä turvallisuus- ja ympäristösäännösten laiminlyönneistä.



Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev ilmoitti onnettomuuden jälkeen, että "sijoitusyhteistyö yhtiön kanssa päättyy". Viestipalvelu Telegramissa julkaistussa viestissä vihjailtiin, että yhtiön toiminta kansallistettaisiin.



– Tällä hetkellä käynnissä on työ, jolla yhtiö palautetaan Kazakstanin tasavallalle, hallituksen viestissä sanottiin. Yhtiön siirtämistä "muille ulkomaisille sijoittajille" ei harkita.



Kaivospalo on Kazakstanin pahin kaivosonnettomuus sitten vuoden 2006, jolloin 41 kaivosmiestä kuoli, tuolloinkin ArcelorMittalin kaivoksessa.



ArcelorMittalilla on toistakymmentä kaivosta Kazakstanissa.