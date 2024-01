Yli 70 kuoli kaivosonnettomuudessa Malissa

Yli 70 ihmistä on saanut surmansa kultakaivoksessa tapahtuneessa onnettomuudessa länsiafrikkalaisessa Malissa, kertoivat paikallisviranomaiset keskiviikkona.



Onnettomuus sattui jo viime viikolla Kangaban kaupungissa Malin lounaisosassa. Sen syynä oli ilmeisesti kaivoskuilun romahtaminen. Kaivosmiesten edustajan mukaan turman sattuessa töissä oli yli 200 kaivosmiestä, joista 73 löydettiin kuolleina.



Rutiköyhä Mali on Afrikan merkittävimpiä kullantuottajia.



Toissa vuonna Mali tuotti yli 72 tonnia kultaa. Kullan vienti puolestaan toi maalle 75 prosenttia sen vientituloista.



Malissa on runsaasti myös luvattomia kultakaivoksia, ja turvamääräysten noudattamisesta laistetaan usein. Kaivoskuilujen sortumisista johtuvat onnettomuudet ovat yleisiä.