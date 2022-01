Kazakstanin entisen presidentin kerrotaan olevan maan pääkaupungissa – antaa tukensa nykyjohdolle

Tähän mennessä Nazarbajev ei ole ollut koko kriisin aikana kertaakaan julkisuudessa. Hänen on spekuloitu mahdollisesti paenneen ulkomaille.

Turvallisuuspalvelun entistä johtajaa epäillään maanpetoksesta

Kazakstanin viranomaiset ovat pidättäneet turvallisuuspalvelu KNB:n entisen johtajan Karim Massimovin epäiltynä maanpetoksesta, KNB ilmoitti lauantaina antamatta tarkempia tietoja. Massimov on tunnettu Nazarbajevin läheisenä liittolaisena.

Kazakstanin levottomuudet alkoivat vuodenvaihteen jälkeen maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa. Sisäministeriön eilisten tietojen mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni.