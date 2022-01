Yhdysvallat sallii Kazakstanin-konsulaattinsa ei-välttämättömien työntekijöiden vapaaehtoisen lähdön maasta

Kazakstanin levottomuudet alkoivat vuodenvaihteen jälkeen maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa. Sisäministeriön eilisten tietojen mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni. Presidentti Kassym-Jomart Tokajev on torjunut kehotukset neuvotella mielenosoittajien kanssa.