Kauhavan kaupunginjohtaja riemastui MTV:n kertoessa kaupunkiin osuneesta miljoonapotista: "Tuli ihan yllättäen"

Näyttävätkö kauhavalaiset kohdalleen osuneen onnen? "Riippuu toki aina henkilöstä"

Salo ei lähde tekemään yleistyksiä siitä, millainen kauhavalainen asenne oman menestyksen tai onnenkantamoisten näyttämiseen on. Hän painottaa, että asenne riippuu paljon henkilöstä.

– Ehkä on näin, että "kel' onni on, se onnen kätkeköön" on se yleisempi. Mutta riippuu toki aina henkilöstä, mutta uskon, että olemme täällä sellaista ei-pröystäilevää porukkaa. Ei siitä välttämättä numeroa tehdä, hän epäilee.