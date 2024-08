Katy Perry julkaisi uuden musiikkivideon – espanjalaisviranomaiset aloittivat tutkinnan sen kuvauspaikasta

BBC kertoo, että Perry on kuitenkin joutunut musiikkivideonsa takia espanjalaisviranomaisten tutkinnan kohteeksi, sillä epäillään, että tämä olisi kuvannut luvatta musiikkivideotaan Formenteralla S'Espalmadorin saarella sijaitsevilla dyyneillä, joka on suojeltu alue. Lifetimes-videolla on nähtävillä pätkiä S'Espalmadorin dyyneistä.