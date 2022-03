Katsoitko nämä videot ja luulit niitä aidoiksi? Viisi härskiä feikkivideota Ukrainan sodasta leviää vauhdilla somessa

Venäjän hyökättyä Ukrainaan sosiaalinen media on noussut merkittäväksi informaatiosodan rintamaksi ja lähdekritiikkiä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin.

Sota on johtanut ilmiöön, jossa esimerkiksi videopelien materiaalia on jaettu sosiaalisessa mediassa aitoina sotavideoina.

1. "Ilmahyökkäys pimeässä"

Uutissivusto Bloombergin mukaan video on peräisin Arma III -sotapelistä. Arma III:sta otettuja videoita on poistettu kymmenittäin liittyen Venäjän hyökkäykseen.

2. "Hävittäjätaistelu Kiovan taivalla"

Video on todellisuudessa peräisin Digital Combat Simulator -taistelusimulaattoripelistä. Sitä käytetään myös sotapropagandan välineenä: Videota on katsottu lähes miljoona kertaa Ukrainan puolustusministeriön vahvistetulla Twitter-tilillä.

3. Hävittäjä Tähtien sota -elokuvasta

TIE-hävittäjä on kuvitteellinen tähtihävittäjä ja video on peräisin 2014 julkaistusta saksalaisesta mainoksesta. Video on poistettu usealta eri kanavalta, mutta se leviää somessa edelleen.