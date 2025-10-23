Vuoden hulvattomimmat luontokuvat on jälleen valittu.
Vuoden komedialuontokuvan finalistit on julkaistu tällä viikolla.
Tänä vuonna yksi kilpailijoista on suomalainen virnistelevä karhu, jonka on kuvannut Valtteri Mulkahainen. Lisäksi joukosta löytyy muun muassa ilkikurisia kettuja, kamppailevia sammakoita ja ilmapotkuja harjoitteleva gorilla.
Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife
Kansainvälinen, humoristinen Nikon Comedy Wildlife -kilpailu kerää yhteen naurettavia hetkiä eläinkunnasta ympäri maailmaa.
Eri kategorioiden voittajat valitsee tuomaristo, mutta finalistien kesken järjestetään myös yleisöäänestys, joka avautuu joulukuussa.