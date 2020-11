Trump ei vastannut toimittajien kysymyksiin – viittasi koronapuheessa kuitenkin vaaleihin: "Kuka tietää, mikä hallinto on tulevaisuudessa"

Kyseessä on Trumpin ensimmäinen lehdistötilaisuus sen jälkeen, kun hänen kerrottiin olevan häviämässä presidentinvaalit demokraattien Joe Bidenille.

MTV seuraa:

– Tämä hallinto ei mene yhteiskunnan sulkuun. Kuka tietää, mikä hallinto on tulevaisuudessa, kai aika sen näyttää, Trump sanoi.

Klo 23.45: Nyt puheenvuorossa on tohtori Mocef Slaoui, joka korostaa, että rokote on kehitetty poliittisesti riippumattomasti. Slaoui on Yhdysvaltain liittovaltion koronarokotteen kehittämistä edistävän ohjelman johtaja.