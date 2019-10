Myrsky on repinyt kattoja irti Pohjanmaalla – pelastuslaitos kiireisenä: "Yksiköitä on normaalia enemmän valmiudessa"

– On ollut puun raivauksia ajoteiltä. Tehtäviä on tähän mennessä ollut muutaman kymmentä. Myös kattoja on repeytynyt irti. Siellä on ollut irti teollisuushallien kattoja ja omakotitalojen kattoja. Erilaisille rakennuksille on vahinkoja tullut, Fogelberg kertoo.