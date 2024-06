Tässä ovat vuoden 2024 Wellnessmalli-finalistit

Finalistit:

Kaarin Kanto on 25-vuotias Personal Trainer Espoosta. Hän on energinen tsemppaaja, jolle henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä perhe merkitsevät paljon.

Sirkusartisti Sanni Sarlin , 37, on ikuinen multitaskaaja ja innostuja. Kahden lapsen äidille treenaaminen ja ystävien tapaaminen on keino ladata akkuja. Sanni haluaa tuoda someen rentoutta ja realismia.

Savosta kotoisin oleva Susa Vuori , 27, on rohkea, aito ja positiivinen persoona. Susan lajitaustaan sisältyy joukkuevoimistelua, thai-nyrkkeilyä ja viimeisimpänä ilma-akrobatia harrastus. Luonnossa liikkuminen ja luontopolut ovat aina olleet myös lähellä sydäntä. Mottona hänellä on: ”Positiivisuus muuttaa näkökulmaa, kiitollisuus muuttaa elämää”.

Brasiliasta 11-vuotiaana Suomeen muuttaneessa Virna Ribeiro de Oliveirassa, 26, yhdistyy suomalainen määrätietoisuus sekä brasilialainen iloisuus. Virnan vilkkaaseen lajihistoriaan on kuulunut muun muassa uintia, karatea, balettia, capoeiraa, taekwondoa ja cheerleadingia. Lempparilaji on kuitenkin ollut telinevoimistelu, ja aikuisiällä into on siirtynyt crossfitiin.