Katri Niskasen mielestä juhlissakin voi pukeutua niukasti: "Eri tyylit ovat virkistäviä"

Kesän vapaa-ajan muoti on usein aika niukkaakin, mutta Niskasen mielestä sitä ei kannata arastella juhlapukeutumisessakaan.

– Näen, että juhlapukeutuminen tulee persoonan mukana. Mielestäni juhlapukeutumisen ei tarvitse niin suuresti poiketa omasta arkityylistä. Ei kannata mennä juhliin missään kehitelmässä, joka ei tunnu ollenkaan omalta. Jos tykkää muuten korostaa vyötäröä ja käyttää tosi pieniä yläosia, niin kyllä juhlassa voi tehdä niin myös. Totta kai pukukoodin huomioiden ja sen, että on kunnioittava tilaisuutta kohtaan, mutta muuten on virkistävää, että on eri tyylejä, Niskanen kertoi näkemyksiään kesän juhlapukeutumisesta.