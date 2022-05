"Katastrofi!" – Ruotsin päävalmentaja haukkui MM-kisojen otteluohjelman lyttyyn

Ruotsin tiivis otteluohjelma ei ole päävalmentaja Johan Garpenlövin mieleen. Garpenlövin mukaan Ruotsilla on liikaa otteluita peräkkäisinä päivinä.

– Otteluohjelma on katastrofi. Tämä on toinen MM-turnaus putkeen, jossa meillä on kolme back-to-back -ottelua. Meillä ja Isolla-Britannialla taitaa olla sama juttu, Garpenlöv sanoo Aftonbladetin mukaan.