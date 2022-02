Katastrofi ampumapenkalla tuhosi venäläisten kultahaaveet – Norjasta löytyi yllättävää ymmärrystä: "Toivottavasti he ovat kilttejä hänelle"

– Olen pahoillani hänen puolestaan. Latipov kokee varmasti paljon syyllisyyttä, ja tämä kaikki on hänestä hyvin kiusallista. Minä olin siinä mielessä onnellinen, että olen Norjasta. Hän on siinä mielessä epäonnekas, että venäläisillä on vähän erilainen kulttuuri, mitä tulee tällaisten tappioiden käsittelyyn. Toivottavasti he ovat kilttejä hänelle, Svensen sanoi Aftenpostenin mukaan VG-lehdelle.