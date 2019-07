Liike Nyt viimeistelee sääntöjään puolueen perustamista varten – kannattajakorttijahtiin käydään elokuussa

Liike Nyt ilmoitti päätöksestään pyrkiä perustamaan puolue kesäkuussa. Tuon jälkeen liikkeen nettiparlamenttina tunnetussa verkkoportaalissa on keskusteltu perustettavan puolueen säännöistä ja ohjelmasta.

– Se päättää näistä asioista ja siksi tämä puolue on vähän niin kuin pakolla tehty, Harkimo sanoo.

– Meillä on innokasta porukkaa. Se ongelma on ollut, että vaalien jälkeen oli kauhean paljon innokasta porukkaa, mutta ei ollut oikein mitään, mitä tehdä, kun me valmistelimme tätä puoluehommaa.