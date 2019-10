Katalonialaisjohtajien pitkät vankilatuomiot toivat mielenosoittajat Barcelonan kaduille – alueelle lähetetty lisää poliiseja

Kataloniaan on lähetetty muualta Espanjasta lisää poliiseja.

Yhteensä 12:ta johtajaa vastaan nostettiin syytteet heidän toiminnastaan lokakuun 2017 kansanäänestyksen aikoihin. Kolme heistä tuomittiin tottelemattomuudesta, mutta he eivät saaneet vankilatuomiota. Kaikki syytetyt kiistivät syyllisyytensä.

– On aika reagoida eri tavalla kuin koskaan ennen. Poikiemme ja tyttäriemme tulevaisuuden, demokratian, Euroopan, Katalonian puolesta, Puigdemont kirjoittaa Twitter-tilillään.

Aluehallinto havittelee itsenäisyyttä



Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on viime viikkoina tehnyt selväksi, ettei hänen hallituksensa siedä väkivaltaa. Samalla hän on varoittanut, ettei epäröi Katalonian itsehallintoalueen ottamista uudelleen keskushallinnon valvontaan. Näin Espanja teki kaksi vuotta sitten Katalonian julistauduttua itsenäiseksi.

Katalonian aluehallinto tavoittelee Kataloniasta edelleen itsenäistä tasavaltaa. Kaksi suurinta puoluetta on kuitenkin erimielisiä siitä, miten tavoite voitaisiin saavuttaa.

Kataloniassa on noin 7,5 miljoonaa asukasta, mikä on 16 prosenttia koko Espanjan asukasmäärästä. Katalonian osuus Espanjan viennistä on neljännes ja bruttokansantuotteesta lähes viidennes.