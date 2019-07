Katalaanimepit odottavat ulkopuolella – parlamentin kausi käynnistyy tänään

Hautala hakee jatkokautta

Parlamentin ensimmäisiä tehtäviä on valita puhemies ja 14 varapuhemiestä.

Puhemiehen valinta on siirretty tiistailta keskiviikolle, koska nimitysvyyhti Eurooppa-neuvostossa pitkittyi. Parlamentin puhemies on poliittisesti osa nimitysvyyhtiä, vaikka päätös kuuluukin mepeille.

Parlamentin suurimpana ryhmänä jatkaa keskustaoikeistoa edustava Euroopan kansanpuolue (EPP), jolla on 181 paikkaa 751 paikasta. Toiseksi suurin on sosiaalidemokraatit (S&D), kolmanneksi liberaaliryhmä Renew Europe ja neljäs vihreät. Kansallismieliset populistit (ID) on parlamentin viidenneksi suurin.