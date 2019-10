Katalaanijohtaja vaatii, että Barcelonaa ravistelleet väkivaltaisuudet loppuvat välittömästi – Espanjan pääministeri harkitsee itsehallinnon kumoamista

– Me emme salli kaduilla nähtävien kaltaisia välikohtauksia. Tämän täytyy loppua juuri nyt. Ei ole mitään syytä tai oikeutusta autojen polttamiselle, tai millekään muullekaan vandalismille, Torra julisti.

Pääministeri harkitsee itsehallinnon kumoamista

– Me emme voi antaa soluttautuvien ja lietsovien ryhmien vahingoittaa miljoonien katalaanien liikkeen imagoa.

Jo satoja loukkaantunut levottomuuksissa

Tuhannet marssivat vapauden puolesta

– Tämän (marssin) tavoitteena on näyttää, että voimme pysäyttää Katalonian ja osoittaa, että Madridin on tehtävä jotain. Jos se ei tee, on tilanne kohta karannut sen käsistä, kertoi Gironasta tuhansien muiden marssijoiden kanssa liikkeelle lähtenyt 25-vuotias tohtoriopiskelija Jordi Soler uutistoimisto AFP:lle.