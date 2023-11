Kasvihuone Kuuhun ja Marsiin: Sci-fi-elokuvassa nähty utopia voi pian todellisuutta

Viisi vuotta sitten syntyi visionäärinen Interstellar-yritys, laboratorio, jonka tarkoitus on ratkaista, mitä tulevaisuuden avaruustukikohdissa syödään.

Samaan aikaan Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on pähkäillyt saman pulman kanssa. Kansainvälisellä avaruusasemalla on syöty kahden vuosikymmenen ajan lähinnä säilykkeitä.

– Nasa on yrittänyt kasvattaa erilaisia vihanneksia ja me olemme kehittäneet heille kasvatuskuutioita. Nyt tämän Biopod-hankkeen kanssa tavoittelemme kokonaista kiinteää kasvihuonetta, Belvisi kertoo.

Älykasvihuone

Biopod on riippumaton ympäristöstään, suojattu ja siinä yhdistyvät monet tekniset tavat hallita itseään, tekoäly mukaanlukien. Se ottaa huomioon kasvien valon- ja levontarpeet ja kasvurytmin.

– Biopod on ikään kuin super kehittynyt kasvihuone. Se kerää ilmasta hiilidioksidia, kierrättää veden ja optimoi olosuhteet. Niinpä kasvien kasvu kiihtyy, mutta mikä on erityistä, kasvit aloittavat sisällään tiettyjen molekyylien kehittämisen. Energiaa kuluu vähemmän, Belvisi selventää.

Tulevaisuuden avaruusasemien kasvihuoneiden lisäksi Biopodilla on paljonkin käyttöä myös maassa jo nyt.

– Resursseja kuluu vähemmän. Voit kasvattaa Madagaskarin vaniljaa, ilman että tarvitsee lennättää sitä sieltä tänne. Tai kukkia jostain maasta siellä, missä jatkojalostus tapahtuu. Se on ympäristöystävällistä. Tämä paikallistaa uudelleen tuotantoa, Belvisi jatkaa.

Belvisi kertoo, että kosmetiikkajätti L’Oreal on jo yksi asiakas.

Ei planeetta B:tä

Biopod ei veisi paljoa rahtitilaa. Laite on viitisen metriä korkea ja kasvihuoneen pinta-ala noin 55 neliömetriä. Erikoisen näköinen ellipsinmuotoinen kupu auttaa ilmankierrossa, lämmityksessä ja jäähdytyksessä.

Belvisi vierailee Dubain ilmastokokouksessa tapaamassa kiinnostuneita tahoja ja etsimässä sponsoreita, eikä tähtäin siellä ole avaruudessa. Belvisi on intohimoinen maapallon ja sen ympäristön puolestapuhuja.

– On vain plan A, joka on maapallomme. Opimme, miten säilyttää elämää, ja tämä tekniikka auttaa siinä täällä ennen, kun viemme sen avaruuteen. Avaruus ei ole pakoa Maapallolta. Mars ei ole kovin asuttava paikka, ja olemme menoissa sinne tutkimaan asioita, mutta maapallo on ensisijainen, Belvisi alleviivaa.