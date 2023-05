Karvas tappio ottaa Saksan kopissa koville – tähän MM-unelma kaatui: "Se ei ole kenenkään vika"

– Varsinkin, kun katsoo päästettyjä maaleja. Ne olivat kovia iskuja meille. Meillä oli monesti kiekko hallussa, mutta emme saaneet sitä purettua. Se ei ole kenenkään vika. Me voitamme ja häviämme joukkueena. Olen todella ylpeä tästä porukasta, Saksan varakapteeni sadatteli.

Saksa on edennyt MM-turnauksen mitalipeleihin kahdesti 2020-luvulla. Edellinen arvokisamitali on olympialaisista vuodelta 2018, jolloin palkintona oli niin ikään hopeaa.

Kahun on todella ylpeä edustamansa joukkueen saavutuksesta. Vaikka mitali on tavoiteltua himmeämpi, on sitä syytä juhlia.