Karri Kivi: Ilves onnistui isossa muutoksessa – "Oli kynnyskysymys"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu Ilves-päävalmentaja Tommi Niemelän onnistuneen pelillisessä muutoksessa KalPaa vastaan jääkiekon SM-liigan välieräsarjassa.

Ilves oli kovassa paikassa maanantaina Tampereella. KalPa johti välieräsarjaa otteluvoitoin 2–0, ja kolmannen pelin häviäminen olisi voinut olla tamperelaisille jo liian kova pala. Samalla Ilvekseltä odotetaan paljon.

– Ilves on ollut viimeksi finaalissa -98. Viimeisimmät runkosarjasijoitukset ovat olleet 2, 2, 2 ja 3, mutta playoffs-sijoitukset eivät ole seuranneet. Seuraavalla askeleella täytyisi nyt olla. Se lyö odotuksia, Kivi pui.

Maalin erotuksella tulleiden kahden tappion jälkeen Ilves kairasi välierien kolmannen matsin nimiinsä 3–0. Sarja on nyt KalPalle 2–1.

"Niemelältä ihan oikea arvio"

3:20 Ilveksen ja KalPan päävalmentajat Tommi Niemelä ja Petri Karjalainen puimassa maanantain ottelua sen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Kivi pohtii, ettei Ilves ole pelannut KalPaa vastaan niin hyvin kuin puolivälieräsarjassa paikallisvastustaja Tapparaa vastaan, jolloin Ilves vei sarjan suoraan 4–0. Kivi kiteyttää Ilveksen olleen sarjan alussa vastaanottavaisena osapuolena.

– Sarjan ykköspelissä Ilves avasi ihan liikaa seisovilta paikoilta. Oikein odotin, että nyt pakkien täytyy päästä liikkeelle, sen takia Ilvekselle on sellaisia kiekollisia pakkeja hommattu.

Asiantuntija antaa Ilves-päävalmentaja Tommi Niemelälle arvoa hienosta reagoinnista.

– Pelillinen iso muutos tuli jo kakkospeliin. Pakit pääsivät KalPan karvauksen alta pois. Se oli kynnyskysymys ja Niemelältä ihan oikea arvio.

Muutos kantoi nyt kolmosmatsissa vielä paremmin ja toi selvän voiton. Kivi ylistää Ilveksen pelanneen erinomaisesti.

– Ilveksellä on ollut koko kauden vaikeuksia mennä kiekon kanssa sisään hyökkäysalueelle suhteessa siihen, että he ovat sarjakakkonen. Nyt se toimi.

Kivi huomioi Ilveksen terästäytyneen jo aiemmin keväällä aloituksissa.

– Aloitukset olivat runkosarjassa heidän murheenkryyninsä. Ilves kuitenkin voitti ne Tappara-sarjassa ja on nyt KalPaa vastaan voittanut joka pelissä aloitukset. Aloitukset ovat niin tärkeitä playoff-vaiheessa.

Suomen paluu

Eemeli Suomi palasi.Photomotion / All Over Press

Kivi nostaa erityisesti esiin myös hyökkääjätähti Eemeli Suomen paluun tositoimiin maanantain matsiin. Suomi oli ollut sivusta kokoonpanosta yli kuukauden saatuaan runkosarjan lopussa osuman KalPaa vastaan 5. maaliskuuta.

– Henkinen panos näkyi, kun Eemeli tuli paikalle.

Tauko näkyi myös pelillisesti "totta kai".

– Yleensähän Eemeli on hyvin dominoiva hyökkäyspäässä varsinkin. Hyvin hän tuli kuitenkin sisään. Kukaan ei varmaan odottanutkaan mitään muuta.

– Hänellä on kuitenkin ollut joku iso vamma, että hän on näin pitkään ollut poissa. Nytkin hän tuli, kun oli vähän pakkotilanne. Suomen tuntien se on ollut tosi iso juttu, mikä sitten onkin.

Kivi uskoo, ettei Suomi ole nytkään läheskään 100-prosenttisessa kunnossa – "muuten hän olisi tullut jo aikaisemmin takaisin".

Sarja jatkuu keskiviikkona Kuopiossa.