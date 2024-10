Kärppien kenkimä Lauri Marjamäki laittoi tapahtumaan – ylistetään "ihmeen luojana"

Marjamäen Kloten on yllätyksellisesti seitsemän pelatun ottelun jälkeen Sveitsin sarjan piikkipaikalla. Se on voittanut viisi ottelua.

Alla videolla Sami Niku maalinteossa. Puolustaja kantaa joukkueensa liekkipaitaa, joka on parhaan pistenikkarin merkki. Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

Sveitsiläislehti Blick otsikoi tuoreessa julkaisussaan Marjamäen olevan "Klotenin ihmeen luoja". Suomalainen on tuonut lehden mukaan joukkueeseen tarvittavaa vakautta ja rauhallisuutta.

– Joukkue on vakuuttava tavalla, jollaista ei viime kaudella nähty. Varmaa kiekonhallintaa, määrätietoista ja nopeaa etenemistä, syötöt ovat kohdallaan. Kloten ei ole paineenkaan alla helposti horjutettavissa, Blick suitsuttaa Marjamäen kädenjälkeä.

– Marjamäki on onnistunut lyhyessä ajassa luomaan perustan, johon joukkue voi luottaa. Kloten on saanut vakautta, mikä on varsin vaikuttavaa kaoottisen viime kauden jälkeen, julkaisussa jatketaan.