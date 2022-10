Kärppien alkukauden iso onnistuja nousi taas parrasvaloihin

Jääkiekon SM-liigassa Kärpät teki kesällä isoja värväyksiä. Yksi näistä oli Stanley Cup -voittaja David Rundblad, joka on aloittanut kauden tyylillä. Rundblad on kantanut isoa vastuuta Kärppien takalinjoilla. Vahvojen pelillisten otteiden lisäksi Rundblad on takonut varsin hyvää tulosta. Keskiviikkona Rundblad vei Kärpät Ässät-vierasottelussa 1–0-johtoon. Piste oli Rundblandille jo kauden neljäs (2+2). Kärppien avausmaali näkyy videona jutun yläreunasta.