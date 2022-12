Kärpille todella kaivattu onnistuminen – kritisoitu osasto pisti työhanskat kätösiin, sitten alkoi tapahtumaan

Jääkiekon SM-liigan mestarisuosikki Kärpät on tuskaillut viime aikoina muun muassa heikon ylivoimansa kanssa. Kun tulokset ovat kääntyneet negatiivisiksi, on kritiikkiä kummunnut. Torstain TV-ottelussa JYPiä vastaan (Sub) Kärppien ylivoima sai heti tulosta aikaiseksi. Kiekko pelattiin Ville Koivuselle, joka operoi vahvasti maalinedustalla. Koivusen 1–0-maali näkyy videona jutun yläreunasta.