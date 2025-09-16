Hyökkääjä Kasperi Ojantakanen siirtyy Oulun Kärppiin loppukauden sopimuksella.
30-vuotias hyökkääjä liittyy joukkueeseen välittömästi. Hän on edustanut aiemmin Liigassa KooKoota ja Ässiä.
Oikealta laukova hyökkääjä on pelannut SM-liigaa kaikkiaan 348 ottelua tehopistein 30+60=90.
– Ruuhkaviikot lähestyvät, ja loukkaantumisista johtuen tarvitsimme vahvistusta sentteriosastolle. Kasperista löysimme meille mieluisan pelaajan, joka tuo mukanaan runsaasti kokemusta muun muassa alivoimapelaamiseen. Hienoa, että saimme hänet joukkueen mukaan näin nopealla aikataululla, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi tiedotteessa.
Kärppien kausi jatkuu keskiviikkona, kun vastaan asettuu Vaasan Sport.