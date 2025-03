Karmea suomalaissaldo! Jasmi Joensuu koki turhan tutuksi käyneen kohtalon

Kun Jasmi Joensuu taipui Trondheimin MM-hiihtojen naisten viestin ankkuriosuuden kiritaistelussa mitalisijojen ulkopuolelle neljänneksi, moni suomalainen saattoi ajatella nähneensä tämän kaiken ennenkin – ja ihan syystä.

Joensuu taipui pronssit vieneen Saksan Victoria Carlille 0,5 sekunnilla. Tämän myötä Suomi on ollut nyt kolmessa peräkkäisessä naisten arvokisaviestissä neljäs.

Kahdella edellisellä kerralla tappion karvasta kalkkia loppusuoralla pureskeli tänään kolmososuudella loistanut Krista Pärmäkoski, joka on maajoukkueurallaan ankkuroinut kaikkiaan kahdeksan arvokisaviestiä.

Näissä kahdeksassa viestissä Pärmäkoski on kärsinyt viisi loppusuoran tappiota mitalitaistelussa.

Vuonna 2023 Planicassa Ruotsin Maja Dahlqvist vei Pärmäkoskea vastaan pronssikirin 1,8 sekunnin marginaalilla.

Vuoden 2022 Pekingin olympialaisissa Ruotsin Jonna Sundling nousi ankkuriosuudella 16,9 sekunnin takaa pronssille 0,5 sekunnin erolla.

Stina Nilsson puolestaan vei Pärmäkosken nenän edestä MM-hopean Ruotsiin sekä Lahdessa 2017 että Falunissa 2015; Lahdessa 0,5 sekunnin marginaalilla ja Falunissa 1,7:n.

Sotshin olympialaisissa vuonna 2014 Pärmäkoski pääsi ankkuriosuudelle kärjessä, mutta Charlotte Kalla nousi 25,7 sekunnin takaa ja vei olympiakullan 0,5 sekunnin marginaalilla. Saksan Denise Hermmann taipui toki pronssille 0,4 sekunnin erolla Pärmäkoskeen.

Pärmäkosken ja Joensuun kuudessa kiritappiossa Suomi on hävinnyt edellään maaliin tulleille joukkueille yhteensä 5,5 sekuntia. Suomen saldo näistä kuudesta viestistä on kolme mitalia (0 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia), mutta on siis ollut hyvin pienestä kiinni että mitaleita olisi jopa kuusi (1–2–3) .

Ainoa lähihistoriasta löytyvä Suomen naisten kirivoitto on Oberstdorfin MM-kisoista vuodelta 2021, kun Pärmäkoski pesi pronssitaistelussa Yhdysvaltain Jessie Digginsin 0,8 sekunnilla.

Tätä aikaisempi loppusuoran suomalaisvoitto arvokisojen mitalitaistelussa onkiin sitten niinkin kaukaa kuin vuodelta 1997. MM-kisat käytiin tuolloinkin Trondheimissa, ja Satu Salonen nosti Suomen ankkuriosuudella kolmanneksi ohi Italian. Salonen lähti matkaan 7,8 sekuntia Manuela Di Centaa perässä, mutta ylitti maalilinjan 3,0 sekuntia ennen 1990-luvun tähtihiihtäjää.