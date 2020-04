Karmea raja ylittyi: Maailmassa nyt yli miljoona vahvistettua koronavirustartuntaa

Kuolemantapauksista kolme neljäsosaa on tapahtunut Euroopassa.

Eniten kuolemantapauksia maailmassa on ollut Italiassa ja Espanjassa.

Italiassa virukseen on kuollut yhteensä lähes 14 000 ihmistä. Espanjassa raportoitiin tänään korkeimmat kuolinluvun sitten maan epidemian alun. Koronaviruksen seurauksena maassa kuoli vuorokauden aikana 950 ihmistä.

Yhdysvalloissa tapauksista liki neljännes

Eniten tautitapauksia maailmassa on tällä hetkellä Yhdysvalloissa, jossa virus leviää nyt nopeiten. Yhdysvalloissa on vahvistettu yli 234 000 tartuntaa. Virukseen on kuollut maassa yli 5 600.