Karmea iskujenvaihto päättyi irvokkaaseen näkyyn – UFC-ottelijat poseerasivat runneltuina ambulanssin kyydissä

Wide World of Sportsin mukaan molemmat ottelijat kuljetettiin ottelun jälkeen sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa, eivätkä he osallistuneet lehdistötilaisuuteen. Kaksikosta jaettiinkin Twitterissä video, jossa Holloway tulee tervehtimään ambulanssin kyydissä makaavaa vastustajaansa ja kiipeää autoon poseeraamaan yhdessä tämän kanssa.

Samalla Holloway teki UFC-historiaa. Yhdysvaltalaisesta tuli ensimmäinen ottelija, joka on kirjannut uransa aikana yli 3 000 merkittävää iskua. Holloway on myös ainoa vähintään 25 kertaa UFC:ssä otellut urheilija, jota ei ole kertaakaan tyrmätty. Hänen saldonsa UFC:ssä on nyt 19 voittoa ja kuusi tappiota.