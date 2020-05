Karin isoisä piti kansan viinassa: Opettaja alkoi tutkia sukunsa historiaa ja pirtukuninkaan railakasta elämää – näin dramaattinen suvun perintö muutti miestä

– Kun ryhdyin tutkimaan vanhoilta mikrofilmeiltä muun muassa Kouvolan Sanomien uutisia, pankki räjähti kerta kaikkiaan. Sieltä aukesi kokonaan se maailma, minkälaista elämää ja touhua vaarini, hänen veljensä ja vanhemmat pyörittivät 1920-luvulla ja jossain määrä vielä 1930-luvulla Elimäellä. Heillä oli aikamoinen pirtubisnes ja liiga, jonka kautta he pyörittävät kieltolain aikaista touhua, Valtonen kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

"Ilmari kävi tulitaistelua poliisien kanssa"

Pajarien pirtubusiness oli pirtun valmistusta ja jakelua. He saattoivat hakea talvella troikassa Virosta asti pirtulasteja ja jakoivat niitä eteenpäin.

– Tällainen systeemi pyöri vuosikausia ja he myös jäivät usein kiinni ja saivat aika koviakin sakkotuomioita. Kokonaisuudessa elämäntapaan liittyi kaikenmoisia seikkailuja, tapahtumia ja tragiikkaa, koska sukulaisista yksi toisensa jälkeen kuoli erinäisissä olosuhteissa.

– Kun poliisi pääsi jäljille, Ilmari saattoi jättäytyä jälkeen ja käydä esimerkiksi tulitaistelua poliisien kanssa, jotta lasti pääsi karkuun. Välillä heidät yllätettiin kesken kaiken ja sitten paettiin metsiä pitkin ja jätettiin hevoset ja lasti tielle. Näistä on erikoisia uutisia Kouvolan Sanomissa.

Viinanhuuruista perhe-elämää

– Pojat kasvoivat, kun he näkivät jossain määrin hurjaa elämää. Ilmari saattoi olla väkivaltainen ja ampua kotona. Enojen kertoman mukaan Ilmarin toiminta jätti jälkensä heihin. Heistä ei tullut koskaan viinan viljelijöitä. Traumoistaan huolimatta he pystyivät elämään miehekkään elämän, Kari Valtonen toteaa.

– Heidän valintansa oli kokonaan toisenlainen kuin Ilmarin. Ilmarin seikkailut ovat toki tietyllä tapaa kiehtovia, mutta paljon kunnioitettavampaa on, miten enot pystyivät selviytymään ja hoitamaan perheen sekä velvollisuudet kunnolla.

Elimäen historiikissa kerrotaan, että kylällä oli oma pirtukuninkaansa. Valtonen kertoo, että Ilmari on tämä pirtukuningas, koska hänestä on kirjoitettu eniten viinaan liittyviä lehtiartikkeleita.

Lohduton loppu

Sukupolvelta toiselle jatkuva kierre?

Kari Valtonen on miettinyt paljon sukunsa erikoista tarinaa. Hän kuitenkin haluaa nostaa esille, että pahan kierteen voi katkaista.

– Vaikka puhutaan paljon tilastollisesti siitä, että sosiaalinen elämäntapa periytyy ja Ilmarin toiminta oli lapsiinsa hyvin traumatisoivaa, mutta silti hänen lapsensa katkaisivat tällaisen pahan ja ikävän kierteen. He elivät oman elämän mallikkaasti ja hoitivat perheen ja työn. He olivat aivan toisella tavalla vastuuntuntoisia kansalaisia. Tällaisen pahan kierteen voi katkaista.

– Se on luonteenpiirre, mikä on ollut Ilmarissakin ihan selvää, sellainen jonkinlainen levottomuus. Omalta osaltani ne ovat olleet luonteenpiirteitä, joita on pitänyt oppia hallitsemaan ja niiden kanssa elämään.