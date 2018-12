Käräjillä yli 20 syytettyä: NHL-pelaaja Jori Lehterä yksi laajan kokaiinijutun syytetyistä – osti syytteen mukaan kokaiinia viime kesänä Tampereella

Yksi yli 20:stä syytetystä on suomalainen NHL-pelaaja Jori Lehterä. Lehterä ei ole itse paikalla oikeudessa ja hänen osaltaan syytteitä käsitellään vasta ensi viikon tiistaina.

Syyttäjä vaatii Lehterälle viisi kuukautta vankeutta. Sen mittainen tuomio on mahdollista määrätä ehdollisena.

Satojen tuhansien rikoshyöty

Poliisi on aiemmin kertonut, että maahan epäillään tuodun lähes kaksi kiloa kokaiinia. Ainetta on poliisin mukaan levitetty käyttäjille Tampereen seudulla. Rikoksella saatu hyöty on poliisin mukaan ollut noin 400 000–450 000 euroa.