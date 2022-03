Käräjäoikeus: Ulkoministeriö syrji naista tehtäväkierrossa

Ulkoministeriö syrji naista tehtäväkierrossa, katsoo Helsingin käräjäoikeus. Kyse on henkilövalinnasta Suomen edustustojen päälliköiden sijaisten tehtäviin Beirutissa Libanonissa ja Nairobissa Keniassa vuonna 2019.

– Ulkoministeriölle valtion viranomaisena on kuulunut erityinen velvollisuus edistää tasa-arvoa (...) Syrjinnän toteutuminen ei millään tavalla edellytä näyttöä siitä, että työnantajan päätös johtuu nimenomaan valitsematta jääneen henkilön sukupuolesta, painottaa käräjäoikeus.

Nainen työskentelee Iähetystöneuvoksen vakinaisessa virassa. Oikeus toteaa, että hänellä on akateeminen koulutus, edustuston päällikön tehtävissä tarvittava englannin ja ranskan kielten taito sekä 23 vuoden monipuolinen ja tehtäviin nähden olennainen työ- ja ammattikokemus. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Suomen suurlähettilään sijaisena ulkomailla.

Kaikki kolme muodollisesti kelpoisia

Ulkoministeriön siirtosuunnittelujärjestelmässä on kyse hakeutumisesta tilapäisesti uusiin tehtäviin ministeriön sisällä. Virkamiehillä on lain mukaan siirtymisvelvollisuus, mutta ilmoittautumismenettelyn on todettu parantavan työmotivaatiota. Vuoden 2019 hakumenettelyssä nainen oli ilmoittautunut ensisijaisesti Beirutin ja Nairobin tehtäviin.